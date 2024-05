POL-PDNR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Wanderschild beschädigt

Sachbeschädigung - PKW zerkratzt (ots) - Am 30.04.2024 war der PKW des Geschädigten zwischen 15:45 und 16:13 Uhr auf dem Parkplatz am Krankenhaus Linz geparkt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Eigentümer zwei Kratzer an der Seite seines PKW fest. Die Polizei Linz nimmt Zeugenhinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

