POL-PDNR: Linz am Rhein

Sachbeschädigung - PKW zerkratzt (ots)

Am 30.04.2024 war der PKW des Geschädigten zwischen 15:45 und 16:13 Uhr auf dem Parkplatz am Krankenhaus Linz geparkt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Eigentümer zwei Kratzer an der Seite seines PKW fest. Die Polizei Linz nimmt Zeugenhinweise entgegen.

