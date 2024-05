Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter Motorradfahrer verunfallt, flieht und wird durch Diensthund gestellt

56271 Kleinmaischeid (ots)

Am frühen Morgen des 1. Mai gegen 01:20 Uhr teilen aufmerksame Verkehrsteilnehmer mit, dass sie einen verunfallten Motorradfahrer auf der B413 zwischen Kleinmaischeid und Isenburg beobachtet haben. Der Fahrer stieg jedoch wieder auf sein, nur noch rollfähiges, Suzuki Motorrad und rollte mehrere hundert Meter von der Unfallstelle weg, ehe er anhielt und in den angrenzenden Wald floh. Er hielt sich hier über einen längeren Zeitraum verborgen, sodass zunächst weitere Kräfte hinzugezogen werden mussten. Nach einer längeren Fahndung wurde der Motorradfahrer durch den Diensthund aufgespürt. Da der Fahrer alkoholisiert war, folgte eine Blutprobenentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus. Zudem wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

