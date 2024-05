Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Industriestraße

St. Katharinen (ots)

Am 30.04.24 zwischen 13:40 Uhr und 22:00 Uhr stellte der Geschädigte seinen roten Audi TT auf einem Parkplatz gegenüber der Industriestraße 30 in Sankt Katharinen ab. Als er von der Arbeit zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am hinteren, rechten Radkasten und der Felge fest. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz gegen den PKW des Geschädigten und entfernte sich anschließend. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

