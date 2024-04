POL-PDNR: Nötigung und Beleidigung

Erpel (ots) - Am Montagmittag kollidierte zwei entgegenkommende Pkw auf der Bahnbrücke in der Erpeler-Ley-Straße. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin beachtete an der Brücke nicht den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw und touchierte diesen entlang der Fahrerseite. Im Anschluss setzte sie zunächst ihre Fahrt fort und konnte wenig später von der Polizei ermittelt werden. Diese ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein EPHK ...

