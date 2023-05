Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Diebstähle von alkoholischen Getränken

Wilhelmshaven (ots)

Am 20.05.2023 wird der Polizei mitgeteilt, dass es in einem Verbrauchermarkt in der Sven-Hedin-Straße zu einem Ladendiebstahl gekommen sein soll. Ein Mitarbeiter beobachtete einen 35-jährigen Kunden, wie dieser den Einkaufsbereich verlassen wollte, ohne die unter seiner Jacke transportierte Spirituose im Wert von 8 EUR zu bezahlen.

In der Nacht zum 22.05.2023 wurde der Einsatz- und Streifendienst erneut ein Diebstahl gemeldet. Zwischen 03:55 Uhr und 04:05 Uhr soll der gleiche Täter eine Dose mit alkoholischem Inhalt im Wert von 5 EUR aus einer Tankstelle in der Preußenstraße entwendet haben. Das Diebesgut wurde an die Betriebe ausgehändigt. Neben einem Hausverbot erwarten den Wilhelmshavener nun zwei Strafverfahren wegen Diebstahls.

