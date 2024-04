Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Drei Verletzte bei Unfall auf der Stuttgarter Straße (30.04.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Drei verletzte Personen und zwei demolierte Autos ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr auf der Stuttgarter Straße. Ein 50-jähriger Fahrer eines VW war auf der Stuttgarter Straße in Richtung Aistaig unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Aistaiger Straße und bog der Mann nach links ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 82-Jährigen, der auf der Stuttgarter Straße in Richtung Oberndorf fuhr. Die beiden Autofahrer sowie eine 47 Jahre alte Beifahrerin im VW verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in Kliniken. Um die Autos, an denen Totalschäden in Höhe von insgesamt 33.000 Euro entstanden, kümmerten sich Abschleppdienste.

