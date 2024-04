Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrüger geht Polizei ins Netz (29.04.2024)

Singen (ots)

Der Polizei ist am Montagnachmittag ein Schockanruf-Betrüger ins Netz gegangen. Ein 61-Jähriger erhielt zunächst mehrere Anrufe eines angeblichen Polizisten und einer angeblichen Staatsanwältin. Beide versuchten ihm die mittlerweile übliche Geschichte weiß zu machen, dass ein nahestehender Verwandter - in diesem Fall sein Patenkind - einen tödlichen Unfall verursacht habe. Eine Untersuchungshaft könne nur verhindert werden, wenn er für eine Kaution aufkomme. Der 61-Jährige ließ sich davon jedoch nicht täuschen und informierte umgehend, von den Betrügern unbemerkt, sein echtes Patenkind und die Polizei. In weiteren Gesprächen forderten die Betrügern ihn auf zu seiner Bank zu fahren, dort weiteres Geld abzuheben und anschließend sämtliche Geld- und Wertbestände in eine Tasche zu packen, die anschließend an seiner Wohnanschrift abgeholt werde. Als kurz darauf ein angeblicher Mitarbeiter des Amtsgerichts bei dem 61-Jährigen klingelte und sich als Abholer ausgab, schlug die Polizei zu und nahm den 33-jährigen Betrüger vorläufig fest.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell