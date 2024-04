Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Mehrere Verkehrsteilnehmer aufgrund Witterung von Fahrbahn abgekommen

Die Polizei ist am Donnerstag zu drei Verkehrsunfällen gerufen worden, bei denen Fahrzeuglenker auf nasser oder glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten sind. Ursache hierfür war mutmaßlich jeweils nicht angepasste Geschwindigkeit. Gegen 19 Uhr kam ein 32-Jähriger mit seinem Nissan von der K 8039 zwischen Sattelbach und Winterbach von der winterlichen Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leichtverletzten 32-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Nissan, an dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstand, wurde abgeschleppt. Ebenfalls ins Schleudern geriet ein 21-Jähriger Ford-Fahrer gegen 19.20 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West auf nasser Fahrbahn. Der Ford kam nach rechts von der Autobahn ab, der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Aufgrund Aquaplanings verlor gegen 19.30 Uhr ein 44-Jähriger auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Nord und Ravensburg-Süd die Kontrolle über seinen BMW. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und blieb im dortigen Gebüsch stehen. Weitere Verkehrsteilnehmer befreiten den im Fahrzeug eingeschlossenen 44-Jährigen, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Bei der Bergung des BMW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, war neben dem Abschleppdienst auch die Freiwillige Feuerwehr eingesetzt.

Altshausen

Pkw kollidiert mit Lkw - zwei Leichtverletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17 Uhr in der Ebenweilerstraße gefordert. Eine 25-jährige Ford-Fahrerin übersah den Lkw eines 57-Jährigen, als sie von der Max-Planck-Straße an der dortigen Stoppstelle anhielt, um in die Ebenweilerstraße einzubiegen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die 25-Jährige sowie der 46 Jahre alte Beifahrer im Lkw jeweils leicht verletzt. Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

Bad Waldsee

Auto meldet Kollision - Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Eine geparkte Mercedes G-Klasse hat am Dienstag um 15.25 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Paul-Linke-Straße gestreift. Der Wagen meldete seinem Besitzer zum Unfallzeitpunkt eine Kollision. Bei einer Nachschau stellte der Eigentümer einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro im hinteren linken Bereich des Wagens fest. Der Unbekannte hatte nach dem Streifvorgang seine Fahrt fortgesetzt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Wangen

Radfahrer im toten Winkel - Unfall

Glück im Unglück hatte ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße. Eine 47 Jahre alte Daimler-Fahrerin wollte nach rechts in den Holbeinweg abbiegen und übersah dabei den 41-Jährigen, der ordnungsgemäß auf dem Radschutzstreifen unterwegs war und der sich zu dem Zeitpunkt im toten Winkel der Frau befand. Bei der leichten Kollision entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Mann blieb unverletzt.

Wolfegg

Unbekannte entwenden Pedelec aus Garage

Wie jetzt erst angezeigt wurde, haben bislang unbekannte Täter in der vergangenen Woche zwischen Montag und Donnerstag eine Garage in Neutann aufgebrochen. im weiteren Verlauf entwendeten sie ein blau-orangenes Pedelec des Herstellers Conway im Wert von rund 4.000 Euro. Der Sachschaden an der Garage wird auf rund 500 Euro beziffert. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, mögen sich unter Tel. 07529/97156-0 melden.

Wolfegg

Autofahrer weicht Entgegenkommendem aus - Unfall

Weil er eigenen Angaben zufolge einem entgegenkommenden Fahrzeuglenker ausweichen musste, ist ein 25-jähriger Renault-Lenker am Mittwoch gegen 23.15 Uhr auf der K 7937 zwischen dem Bahnübergang bei Grünenberg und Wiggenreute in die dortige Leitplanke geprallt. Am Renault entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, an der Leitplanke ein solcher in Höhe von etwa 500 Euro. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Zu dem Entgegenkommenden liegen keine Hinweise vor, weshalb die Verkehrspolizei Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 um sachdienliche Hinweise zu dem Unfall bittet.

Isny

Autofahrerin und Pedelec-Lenker stoßen zusammen

Leicht verletzt wurde ein 31-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.20 Uhr in der Neutrauchburger Straße. Eine 72 Jahre alte Renault-Fahrerin übersah den Radler, der auf dem Radweg entgegen der erlaubten Richtung unterwegs war, beim Ausfahren aus einer Tankstelle. Dieser konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern, stürzte jedoch aufgrund des Bremsmanövers. Nach einem kurzen Streitgespräch fuhr die 72-Jährige weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen notieren, über das der Polizeiposten Isny die 72-Jährige ermitteln konnte. Sie muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Leutkirch

Zivilstreife stellt zwei Raser bei Nässe auf Autobahn

Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Kißlegg, die am Mittwoch auf der A 96 unterwegs war, hat zwei Raser gestoppt, die bei Regen viel zu schnell gefahren sind. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Leutkirch und Wangen gilt bei Nässe eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Ein 37-jähriger VW-Fahrer war gegen 10.30 Uhr laut Tacho der Beamten mit rund 140 km/h unterwegs. Er muss nun nach Abzug der Toleranz mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen. Ein ähnlich hohes Bußgeld und einen Punkt erwartet einen 39-jährigen Daimler-Fahrer, den die Beamten kurz davor mit einer Überschreitung von 33 km/h gestoppt haben. Beide Fahrer werden nun bei der Bußgeldbehörde angezeigt.

