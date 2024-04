Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ladung verloren - Fahrer unerlaubt unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 41-jähriger Autofahrer rechnen, den Polizisten am Dienstagvormittag kontrolliert haben. Der Mann war mit seinem Pkw-Gespann auf der Bundesstraße zwischen Eriskirch und Friedrichshafen unterwegs, als die geladenen Styroporplatten-Pakete vom Wind aus dem Hänger geweht wurden. Bei der Überprüfung konnte der 41-Jährige keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb er mit einer Strafanzeige rechnen muss. Darüber hinaus erwartet ihn ein Bußgeld wegen der mangelnden Ladungssicherung.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend zwischen 18 Uhr und 21 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellten Mercedes touchiert und danach die Flucht ergriffen. Um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Konflikt im Straßenverkehr

Weil er sich zunächst mit einem anderen Verkehrsteilnehmer angelegt haben soll und sich daraufhin herausstellte, dass er selbst keine Fahrerlaubnis besitzt, ermittelt die Polizei gegen einen 31-Jährigen. Der Tatverdächtige soll am Mittwochvormittag mit seinem Pkw in der Breslauer Straße entgegen der Einbahnstraße gefahren und in der Folge von seinem Gegenüber damit konfrontiert worden sein. Dem begegnete er offenbar uneinsichtig und soll Drohungen ausgesprochen haben. Als die Sache bei der Polizei angezeigt wurde, stellte sich heraus, dass der tatverdächtige 31-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nun ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen.

Friedrichshafen

Mit Flasche geschlagen

Nach einer Auseinandersetzung unter zwei Männern am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr in der Friedrichstraße ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger soll seinem 44 Jahre alten Kontrahenten im Verlauf eines Streitgesprächs eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Die Platzwurde wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Den 28-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Uhldingen-Mühlhofen

"Geld zum Tanken" geliehen - Polizei ermittelt

Der Geschichte eines Betrügers ist am Mittwoch gegen 11 Uhr ein 56-jähriger Mann aufgesessen. Ein Unbekannter sprach ihn bei Birnau-Maurach an und gab sich als ein alter Arbeitskollege aus. Im Gespräch bat er darum, ihm etwas Geld zum Tanken zu leihen, weil er seine Geldbörse nicht dabeihabe. Im guten Glauben übergab der 56-Jährige ihm 50 Euro und erhielt dafür zwei billige Uhren als "Pfand". Der Unbekannte fuhr daraufhin mit einem Renault Clio mit italienischer Zulassung davon. Der Tatverdächtige wird als etwa 60 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen weißen Vollbart, lockige helle Haare und eine dickliche Statur. Hinweise zum Unbekannten und dessen Wagen nehmen die Ermittler der Polizeipostens Meersburg unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Stetten

Unfallflüchtige verliert Kennzeichen an Unfallstelle

Weil eine 80-Jährige nach einem Unfall geflüchtet ist ermittelt die Polizei Meersburg. Ein Zeuge hatte am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass ein großer Begrenzungsstein verschoben wurde und er in unmittelbarer Nähe Fahrzeugteile sowie ein Kennzeichen aufgefunden habe. Bei der Überprüfung der Halteranschrift stellten die Polizisten das beschädigte Unfallfahrzeug fest, bei dem sogar die Airbags ausgelöst waren. Weil die Frau bei der Überprüfung angab, nach einem Fest offenbar zu flott um die Kurve gefahren zu sein und zudem noch leicht alkoholisiert war, musste sie die Beamten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben. Die 80-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell