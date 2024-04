Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Grünkraut

Lkw kippt um

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 8.45 Uhr ist ein 58-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. Der Mann war mit seinem Sattelzug auf der B 32 von Ravensburg in Richtung Wangen unterwegs. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der 58-Jährige auf Höhe Gullen offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin der Sattelzug umkippte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 58-Jährigen in eine Klinik. Der Sattelzug, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, wurde von einem Spezialunternehmen mit einem Kran geborgen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Bundesstraße.

Weingarten

Polizei nimmt nach Verfolgungsfahrt Fahrerin fest

Anstatt anzuhalten hat eine 20 Jahre alte Ford-Fahrerin auf das Gaspedal gedrückt, als eine Polizeistreife den Wagen am heutigen Mittwoch kurz nach 2 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Während der Verfolgungsfahrt, die von der Argonnenstraße über die Boschstraße, Mochenwanger Straße und Weltestraße führte, missachtete die 20-Jährige zudem jegliche Verkehrsregeln und beschädigte ihren Ford, als sie über eine Verkehrsinsel fuhr. An der Verkehrsinsel entstand ebenfalls Sachschaden. In der Heinrich-Hertz-Straße endete die Fahrt auf einem Parkplatz. Sowohl die 20-Jährige als auch ein gleichaltriger Mitfahrer konnten von der Polizei nach kurzer fußläufiger Flucht vorläufig festgenommen werden. Ob sich zudem eine weitere Person in dem Fahrzeug befunden hatte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bei der 20-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch sowie Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Auch der mutmaßliche Beifahrer stand unter dem Einfluss von Drogen, weshalb beide in einem Krankenhaus Blut abgeben mussten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein der 20-Jährigen sowie den Ford. Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit unter anderem, ob die junge Frau zur Tatzeit tatsächlich am Steuer saß oder ob ihr gleichaltriger Begleiter oder eine weitere Person fuhr. Beide 20-Jährigen müssen nun mit Anzeigen, unter anderem wegen eines illegalen Autorennens, Fahrens unter Alkohol und Drogen sowie Unfallflucht rechnen.

Bad Waldsee

Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Offenbar übersehen hat ein 25-jähriger Ford-Fahrer einen 81-jährigen Fußgänger, als er am Dienstag gegen 5.30 Uhr in die Steinstraße einbog. Der Senior querte zu diesem Zeitpunkt die Straße. Der 25-Jährige erfasste den Passanten, der daraufhin stürzte und sich Kopfverletzungen zuzog. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den Senior vor Ort. Sachschaden entstand keiner.

Wangen

Pedelec-Fahrer betrunken, ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ohne Versicherungsschutz, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und mit über zwei Promille war ein 42-Jähriger unterwegs, den eine Polizeistreife am Dienstag kurz nach 22 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Den Beamten war die Geschwindigkeit des Mannes aufgefallen, der mit rund 45 km/h, aber ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten zudem Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen fest. Nachdem ein Alkoholtest gut zwei Promille ergeben hatte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 42-Jährige an dem Pedelec technische Veränderungen vorgenommen hatte, die Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreichen ließen. Die dafür erforderliche Fahrerlaubnis sowie die vorgeschriebene Versicherung konnte der 42-Jährige nicht vorweisen, weshalb er nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen muss. Das Pedelec stellten die Beamten sicher.

Isny

Unbekannte entwenden vierrädrigen Rollstuhl

Einen vierrädrigen Krankenfahrstuhl haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einer Tiefgarage in der Wassertorstraße entwendet. Der Rollstuhl wurde am Dienstagnachmittag unweit des Tatorts aufgefunden. Hinweise auf die Täter, die mit dem Krankenfahrstuhl offenbar im Stadtgebiet eine Runde gedreht hatten, nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Aichstetten

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der L 260 zwischen Aichstetten und Untermuken ereignet hat, sucht das Polizeirevier Leutkirch Zeugen. Eine 69 Jahre alte Opel-Fahrerin und ein 32-Jähriger BMW-Lenker standen am Ortsausgang an der geschlossenen Bahnschranke. Nach Öffnen der Bahnschranke soll der BMW-Fahrer den Opel überholt haben. Beim Wiedereinscheren kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Noch unklar ist, wie es zu der Kollision gekommen ist. Nachdem die beiden Fahrzeuge zum Stehen gekommen waren, stieg der 32-Jährige aus und soll gegen den Opel getreten und die 69-Jährige beleidigt haben. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

