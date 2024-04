Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau überfährt mehrere Verkehrsinseln und fährt weiter

Nach der Irrfahrt einer 61-jährigen Renault-Lenkerin am Montag gegen 16.45 Uhr ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Die Frau war auf der Meersburger Straße in Fahrtrichtung Immenstaad unterwegs und überfuhr drei Verkehrsinseln und beschädigte dabei die Verkehrszeichen. Im Anschluss fuhr sie mit ihrem erheblich beschädigten Wagen einfach weiter. In der Polizeikontrolle machte die Fahrerin einen orientierungslosen und verwirrten Eindruck. Was ursächlich für die offensichtliche Verkehrsuntauglichkeit der 61-Jährigen war, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Ihren Führerschein musste die Unfallverursacherin noch an Ort und Stelle an die Beamten abgeben. Die Polizei Friedrichshafen hat unter anderem Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sucht nun weitere Zeugen, die auf die unsichere Fahrweise der Frau aufmerksam geworden sind. Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

Friedrichshafen

Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13.15 Uhr in der Georgstraße hat sich ein 17-Jähriger verletzt. Der Jugendliche war mit seiner 125er Maschine auf der Hans-Böckler-Straße unterwegs und nahm einer 48 Jahre alten Autofahrerin an der Kreuzung die Vorfahrt. Der Zweirad-Fahrer kollidierte mit dem Renault, kam zu Fall und zog sich beim Sturz eher leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Friedrichshafen

Zeuge einer Unfallflucht gesucht

Einen Zeugen, der nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Montag und Dienstag in der Bachstraße einen Zettel am beschädigten Auto angebracht hat, sucht die Polizei Friedrichshafen. Der Unbekannte hatte den Unfallhergang offenbar beobachtet und Kennzeichen sowie Fahrzugtyp des Verursachers auf einem Zettel notiert und am Wagen hinterlassen. Bei dem Unfall war an dem Audi rund 1.000 Euro Sachschaden entstanden, der Verursacher fuhr jedoch weg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Seine Kontaktdaten, die für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein könnten, hinterließ er unbekannte Zeuge jedoch nicht. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Seniorin verursacht Unfall

Nach einem Unfall am Montagabend gegen 17 Uhr in der Kirchstraße ermittelt die Polizei. Eine 82-Jährige VW-Fahrerin hatte einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen touchiert und dabei rund 2.000 Euro Sachschaden verursacht. Weil die Seniorin bei der Unfallaufnahme versuchte, in ihren Wagen zu steigen, um wegzufahren und den verursachten Schaden abstritt, beschlagnahmten die Beamten ihre Fahrzeugschlüssel. Die Frau machte einen stark verwirrten Eindruck und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, da ein gesundheitliches Problem als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden konnte.

Ailingen

Auto gestohlen

Ein unbekannter Dieb hat am Dienstagabend einen Mercedes gestohlen, der auf einem Parkplatz vor der Sporthalle in der Fohlenstraße geparkt war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge begab sich der Unbekannte während des Trainingsbetriebs in die Umkleidekabine der Sporthalle, nahm den Schlüssen des Pkw an sich und fuhr mit dem Auto in unbekannte Richtung davon. Seither fehlt von dem blauen Mercedes C280 (Baujahr 2005) jede Spur. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Mehrere tausend Euro Schaden entstand am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Rauensteinstraße. Ein 63-jähriger Golf-Fahrer parkte aus und übersah dabei die nahende 41-jährige Up!-Fahrerin. In der Folge kam es zum wuchtigen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Weil die 41-Jährige offenbar sehr zügig unterwegs war und den Unfall mutmaßlich durch aufmerksame Fahrweise hätte verhindern können, droht ihr nun eine Teilschuld. Am Golf entstand rund 1.000 Euro, am Wagen der Frau rund 8.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Deggenhausertal

Vorfahrt genommen - Unfall

Hoher Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 9 Uhr auf der L 204 zwischen Wittenhofen und Urnau ereignet hat. Eine 82 Jahre alte Renault-Fahrerin war in Richtung Wittenhofen unterwegs und wollte an der Einmündung der Gehrenbergstraße in Richtung Markdorf abbiegen. Dabei übersah sie den auf der Landesstraße entgegenkommenden Porsche. Der 69-jährige Fahrer konnte durch sein Brems- und Ausweichmanöver zwar Schlimmeres verhindern, dennoch kam es zum Zusammenstoß der Autos. Der Renault kam in der Folge im Seitenstreifen zum Stehen. Während am Wagen der Frau rund 6.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Sportwagen auf rund 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Sportwagen-Fahrer verliert beim Beschleunigen die Kontrolle - Unfall

Weil er die Beschleunigung seines hochmotorisierten Sportwagens offenbar nicht unter Kontrolle hatte, verursachte ein 55 Jahre alter Ferrari-Fahrer am Dienstag gegen 8.45 Uhr auf der B 31 bei Uhldingen-Mühlhofen einen Verkehrsunfall. Der Mann war in Richtung Stockach unterwegs, überholte im zweispurigen Bereich einen Lastwagen und geriet beim Beschleunigung ins Schleudern. Er überfuhr zunächst eine Fahrbahnbegrenzung, kollidierte mit dem entgegenkommenden Alfa Romeo eines 54-Jährigen und stieß beim Gegenlenken seitlich in den Lastwagen. Am Sportwagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Am Alfa-Romeo und am Lkw wird dieser auf wenige tausend Euro geschätzt. Die Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Im der Folge ereignete sich auf der Bundesstraße in gleicher Richtung ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 36 Jahre alte BMW-Fahrerin erkannte zu spät, dass die 54-jährige Vorausfahrende aufgrund der angespannten Verkehrslage stark abbremsen musste und fuhr auf ihren BMW auf. Der Wagen der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand beim Auffahrunfall rund 9.000 Euro Sachschaden.

