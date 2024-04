Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Seat-Fahrerin gerät auf Gegenfahrbahn

Auf die Gegenfahrbahn geraten ist am Montagmorgen eine 23 Jahre alte Seat-Fahrerin auf der B 311 zwischen Göggingen und Menningen. Aus noch unbekannter Ursache geriet die Autofahrerin mit ihrem Wagen nach links und kollidierte dort mit dem Anhänger eines Entgegenkommenden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Seat entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Anhänger des entgegenkommenden Sprinters wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Pfullendorf

Mann soll aufgrund privater Schulden geschlagen worden sein

Aufgrund privater Schulden im zweistelligen Euro-Bereich soll ein 24-Jähriger am Montagabend auf einem Parkplatz in der Bergwaldstraße von einem Bekannten mit einem Gegenstand geschlagen worden sein. Der Angegriffene klagte über eine kleinere Verletzung am Kopf und hatte Beschädigungen an der Kleidung. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Beteiligten und wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell