Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rucksack entwendet - Bundespolizei sucht Zeugen

Köln - Dortmund - Greifswald (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (13. Februar) soll ein Unbekannter in einem Schnellzug in Kölnden Rucksack eines Reisenden gestohlen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr fuhr der ICE108 (Basel - Dortmund) in den Kölner Hauptbahnhof ein. Während ein 22-Jähriger aus dem Fenster blickte, soll ein Unbekannter seinen mitgeführten Rucksack samt Inhalt entwendet haben. Als der Deutsche sich umdrehte, habe er das Fehlen seiner Tasche bemerkt. Eine Nachschau im Zugabteil verlief ohne Erfolg. Ein weiterer Fahrgast habe dann dem Mann aus Greifswald mitgeteilt, dass er gesehen habe, wie ein Mann den Rucksack an sich genommen und anschließend den Schnellzug verlassen habe. In dem Rucksack befanden sich neben der Geldbörse samt Bargeld, diverse Karten, ein Notebook und ein Tablet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.800 Euro.

Der Geschädigte suchte beim Halt im Dortmunder Hauptbahnhof die Bundespolizeiwache auf und erstattete Anzeige. Die Einsatzkräfte baten die Beamten in Köln um Unterstützung. Diese sicherten die Videoaufnahmen des Bahnsteigs.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 13. Februar 2024 zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr zunächst im ICE108 und anschließend auf dem Bahnsteig zu Gleis 5 des Kölner Hauptbahnhofs aufhielt?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell