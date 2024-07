Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken

Gescher - Kostenlose Wiegeaktion von Wohnwagen und Reisemobilen

Kreis Borken / Gescher (ots)

Sommerzeit ist Reisezeit. Spätestens am kommenden Freitag mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen machen sich die ersten Reisenden auf den Weg in den lang ersehnten Sommerurlaub. Dabei wird die Fahrt mit dem eigenen Reisemobil oder Wohnwagen immer beliebter.

Passend dazu bietet der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken auch in diesem Jahr eine besondere Aktion an: Interessierte sind eingeladen, ihre Fahrzeuge und Gespanne am Freitag, 05. Juli 2024, kostenlos wiegen zu lassen. Die Verkehrsfachleute bauen die Kfz-Waage in Gescher auf dem Verkehrsübungsplatz an der EGW in Estern auf, unweit der Bundesstraße 525. Sie sind in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr vor Ort. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Die letztjährigen Termine waren ein voller Erfolg. Wohnwagengespann- sowie Wohnmobilfahrende hatten die Möglichkeit, das Gewicht des eigenen Gefährts sowie die maximal erlaubte Zuladung zu bestimmen. Aus diesem Grund wird darum gebeten, unbeladen anzureisen. Zudem werden Tipps rund um das Thema korrekte und sichere Beladung gegeben. Die Polizistinnen und Polizisten freuen sich, einen präventiven Beitrag zur Sicherheit der Reisenden und zur allgemeinen Verkehrssicherheit leisten zu können. (ao)

