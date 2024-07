POL-BOR: Borken-Weseke - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 70-Jährigen

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Gasstraße; Tatzeit: zwischen 28.06.2024, 22.20 Uhr, und 29.06.2024, 09.00 Uhr; In eine Baustelle eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Gronau-Epe. Um auf das Gelände an der Gasstraße zu gelangen, hatten sich die Täter an der Umzäunung zu schaffen gemacht. In der dort stehenden Sporthalle durchsuchten die Einbrecher das Innere. Ob sie etwas entwendet haben, ...

