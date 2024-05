Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Betrüger hereingefallen

Suhl (ots)

Auf Betrüger fiel eine Seniorin aus Suhl am Donnerstag herein. Sie riefen die Frau an und gaben ihr gegenüber an, von der Suhler Polizei zu sein. Die Betrüger ließen die Dame in dem Glauben, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall in Suhl verursacht habe, nun inhaftiert ist und dass er jetzt dem Richter vorgeführt wird. Der vermeintliche Polizist reichte den Hörer an eine Frau weiter, die sich als Staatsanwältin ausgab und der Frau erzählte, dass man eine Haftstrafe mit der Zahlung einer Kaution in Höhe von 74.000 Euro abwenden könne. Die Seniorin glaubte der Geschichte und gab dem Anrufen gegenüber an, nur etwa 10.000 Euro zu Hause zu haben. Die Nachfrage nach Schmuck und Wertgegenständen bejahte die Frau und packte mit den Betrügern am Apparat Bargeld und Wertsachen zusammen. Sie übergab in der weiteren Folge alles an einen unbekannten Mann, der vor ihrem Haus direkt auf sie zugelaufen kam und danach mit dem dunklen Stoffbeutel in Richtung Stadtpark weiterlief. Beschrieben werden kann er wie folgt: - 40 bis 50 Jahre alt - 1,80 bis 1,85 m groß - schlank - kurze schwarze Haare und dunkler Vollbart Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0132287/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Ermittlungen nach versuchen die Betrüger mittlerweile ihre Opfer die gesamte Zeit über am Telefon zu halten, um ihnen keine Gelegenheit einer anderweitigen Kontaktaufnahme mit Angehörigen oder gar der Polizei zu geben. Bleiben Sie wachsam und lassen Sie sich nicht auf derartige Gespräche ein. Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Informieren Sie die Polizei! Weitere Hinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

