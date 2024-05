LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Floh-Seligenthal (ots) - Eine 84-jährige Autofahrerin wollte Donnerstagmittag in der Bahnhofstraße in Floh-Seligenthal einparken. Dabei stieß sie gegen einen geparkten Pkw. Die Halterin sah, was passiert war und lief auf den Wagen der Frau zu. Sie klopfte an die hintere Scheibe, um die Fahrerin zum Anhalten aufzufordern, was diese jedoch nicht mitbekam. Die Unfallverursacherin fuhr weiter und die Halterin des geschädigten Fahrzeuges rannte dem Auto hinterher, stürzte ...

