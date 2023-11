HZA-DA: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls

Darmstadt (ots) - Am kommenden Freitag, 27. Oktober 2023, ist das Zollamt Hanau ab 12:00 Uhr wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen. In dringenden Fällen können Abfertigungen durch die Zollämter Darmstadt oder Wiesbaden vorgenommen werden. Rückfragen bitte an: Hauptzollamt Darmstadt Angelika Hipp-Clemens Telefon: 061519180-1006 E-Mail: presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de ...

mehr