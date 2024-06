POL-BOR: Stadtlohn - Mit geparktem Wagen kollidiert

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatzeit: 29.06.2024, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr; Einem Diebstahl zum Opfer gefallen ist am Samstag in Ahaus die Kundin einer Bäckerei. Die Frau hatte sich vormittags in den Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße aufgehalten, als Unbekannte die neben ihr abgestellte Handtasche samt Geldbörse entwendeten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

