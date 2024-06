LPI-J: Mann randaliert in Bäckerei

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag wollte ein 55jähriger Weimarer mit einem VW Crafter vom Kegelplatz in Richtung Am Horn fahren. Hierfür musste er die Sternbrücke passieren, unterschätze dabei allerdings die Höhe seines Fahrzeuges. Es verkeilte sich unter dem Bauwerk und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Glücklicherweise entstand an der Brücke kein Substanzschaden, sondern lediglich ein ...

