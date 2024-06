LPI-J: Graffiti im Stadion Weimar

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dorndorf-Steudnitz: Auf der Landesstraße zwischen Steudnitz und Tautenburg kam es am vergangenen Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. In den frühen Morgenstunden befuhren ein Citroen und ein Skoda in der genannten Reihenfolge in Richtung Tautenburg, als der Skoda-Fahrer zum Überholen ansetzte. Den Überholvorgang beendete er fortfolgend zu früh, sodass er den Citroen seitlich touchierte. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen unfallbedingter ...

