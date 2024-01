Landespolizeiamt

POL-SH: Landespolizei stellt sich auf Bauernproteste ein - Erreichbarkeit der Pressestellen der Landespolizei

Kiel (ots)

Im Zusammenhang mit den für die kommende Woche angekündigten landesweiten Bauernprotesten laufen die Vorbereitungen des Landespolizeiamtes und der Polizeidirektionen für einen gemeinsamen polizeilichen Einsatz unter Federführung des Landespolizeiamtes Schleswig-Holstein.

Insbesondere für den Montag rechnet die Polizei vor dem Hintergrund von zahlreichen bereits angemeldeten Versammlungen in den Kreisen und kreisfreien Städten mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge im gesamten Landesgebiet. Neben Anreisen zu einzelnen Versammlungsorten sind längere Trecker-Korsos zu erwarten, die den Verkehr erheblich beeinträchtigen werden. Hierauf sollten sich Verkehrsteilnehmer vielerorts einstellen und längere Fahrzeiten einplanen.

Die Polizei wird am 08.01.2024 mit einem verstärkten Personalansatz arbeiten und ihre Einsatzkräfte an den Brennpunkten einsetzen um die Protestaktionen zu begleiten und Maßnahmen zur Verkehrssicherheit zu treffen.

Die Pressestellen der Polizeidirektionen werden für die Medienvertreter am Montag, 08.01.2024 erreichbar sein und stehen für Auskünfte zur Situation in den jeweiligen Bereichen der Polizeidirektionen bereit. Die Pressestelle des Landespolizeiamtes ist am Montag, 08.01.2024 ab 06:00 erreichbar und steht für Anfragen mit landesweitem Bezug zur Verfügung. Die Erreichbarkeiten der Pressestellen habe ich hier aufgelistet:

Landespolizeiamt Schleswig-Holstein

Mühlenweg 166, 24116 Kiel Telefon: 0431 160-0 pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Bad Segeberg

Pressestelle Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tel.: 04551-884 2020 OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Flensburg

Pressestelle Norderhofenden 1 24937 Flensburg Telefon: 0461 - 484 2010 Pressestelle.Flensburg.PD@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Itzehoe

Pressestelle Große Paaschburg 66 25524 Itzehoe Telefon: 04821 602-2010 Pressestelle.Itzehoe@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle Gartenstraße 7 24103 Kiel Telefon: 0431 / 160-2010 Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle Possehlstraße 4 23560 Lübeck Telefon: 0451 131-2015 Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle Alemannenstraße 14 - 18 24539 Neumünster Telefon: 04321 945-2020 pressestelle.Neumuenster.PD@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Ratzeburg

Pressestelle Seestraße 12-14 23909 Ratzeburg Telefon: 04541 809 2010- 11 Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Darüber hinaus wird die Landespolizei den Einsatz in den Sozialen Medien auf Ihren Kanälen (Facebook, Instagram und X, ehemals Twitter) begleiten.

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell