Landespolizeiamt

POL-SH: Einladung an die Medien: Vorstellung der neuen Mitteldistanzwaffe HK 437

Kiel (ots)

Die Landespolizei führt die neue Mitteldistanzwaffe HK 437 ein. Waffe und dazugehörige Munition werden in 2024 an die Polizeidienststellen ausgeliefert.

Die HK 437 und ihre grundsätzliche Handhabung des Gerätes soll Medienvertretern mit einer kurzen praktischen Vorführung demonstriert werden. Hierbei wird die Gelegenheit für Filmaufnahmen und Fotos bestehen.

Wir laden Sie zu diesem Medientermin ein:

Montag, 08. Januar 2024, 10:00 Uhr Werkstätten auf dem Polizei-Zentrum-Eichhof (PZE Eichhof), Mühlenweg 166, 24116 Kiel

In Anwesenheit von Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack, dem stellvertretenden Landespolizeidirektor Hartmut Kunz und dem für Ausrüstung und Technik der Landespolizei verantwortlichen Abteilungsleiter Leitender Polizeidirektor Ralph Garschke werden erfahrene Einsatztrainer die Waffe und ihre Handhabung praktisch demonstrieren. Im Anschluss an die Demonstration wird es die Gelegenheit für Fragen und O-Töne geben.

Wir bitten Sie folgende organisatorische Hinweise zu beachten:

Bitte melden Sie sich (Name, Vorname, Medium) per E-Mail bis Freitag 05.01.2024,13:00 Uhr bei uns an.

Anmeldung: pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell