Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Bedrohung und Vandalismus

Iserlohn (ots)

Bedrohung im Verkehr

Ein 34 Jahre alter Iserlohner befuhr die Bahntrasse in Iserlohn und kreuzte dabei die Straße An der Langen Hecke, Autofahrer haben dort zu stoppen. Dies sei jedoch nicht geschehen, so der Vorwurf. Ein 31 Jahre alter Iserlohner sei knapp an ihm vorbeigefahren und sei am Handy gewesen, was dieser wiederum abstritt. Der Radler folgte dem Wagen und es kam zu einem verbalen Streit, hier sei der Radfahrer durch den Fahrzeugführer bedroht und beleidigt worden. Die Polizei kam hinzu und leitete ein Strafverfahren gegen den Autofahrer ein, Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei entgegen.

Einbrecher unterwegs

Zwischen dem 13.8. und Montagnachmittag wurde in die Wohnung eines 25 Jahre alten Iserlohners eingebrochen. Unbekannte drangen in das Mehrfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld aus der Wohnung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Auch auf Autos hatten es Unbekannte abgesehen: Von Sonntag auf Montag wurden zwei Autos geöffnet und durchwühlt. Aus einem VW Golf am Sonnenweg wurden lediglich Getränkedosen entwendet, ein vermutlich nicht verschlossener Dacia Sandero an der Oestricher Straße wurde durchwühlt. Hier wurde nichts entwendet.

Vandalismus am Karnacksweg

Montag wurde das Dach eines Firmengebäudes am Karnacksweg mit Steinen beworfen. Gegen 11:30 Uhr waren die Geräusche von Innen hörbar, wie sich herausstellte entstand vierstelliger Sachschaden: Mehrere Solarpanele sind nun defekt. In der Umgebung wurden zwei Jugendliche im Alter von etwa 14 Jahren gesehen. Beide sind männlich, einer trug dunkle Haare und ein weißes Shirt, der andere Jugendliche hatte blonde Haare und ein dunkles Shirt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell