POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Plettenberg (ots) - Eine Diensthündin der Polizei hat am Freitag ein vermisstes, vierjähriges Kind in Plettenberg aufgestöbert. Das Kind hatte mit anderen Kindern im Garten gespielt. Gegen 19.30 Uhr wurde es zum letzten Male gesehen. Die Familie suchte zunächst auf eigene Faust und rief gegen 21.30 Uhr die Polizei an. Die Polizei bereitete umfangreiche ...

