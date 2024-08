Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei-Diensthündin findet vermisstes vierjähriges Kind

Plettenberg (ots)

Eine Diensthündin der Polizei hat am Freitag ein vermisstes, vierjähriges Kind in Plettenberg aufgestöbert. Das Kind hatte mit anderen Kindern im Garten gespielt. Gegen 19.30 Uhr wurde es zum letzten Male gesehen. Die Familie suchte zunächst auf eigene Faust und rief gegen 21.30 Uhr die Polizei an. Die Polizei bereitete umfangreiche Suchmaßnahmen vor. Dazu gehörte zum Beispiel die Alarmierung einer Drohneneinheit der Feuerwehr. Doch bevor die ausrücken konnte, nahm ein Diensthund der Polizei die Spur auf. Sie führte um 22.40 Uhr auf den Hinterhof eines Nachbarhauses. Dort lag das Kind, von oben kaum zu sehen, schlafend an einem Abhang. Es konnte unverletzt geborgen und den Eltern übergeben werden. (cris)

