Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diensthündin und Polizeibeamter verletzt bei der Suche nach Kabeldieben - Zwei Festnahmen

Menden (ots)

Ein Diensthund und ein Polizeibeamter wurden am Freitagabend bei der Festnahme mutmaßlicher Kabeldiebe auf einer Baustelle einer Firma Am Riekenbrauck verletzt.

Zeugen meldeten der Polizei den Einbruch gegen 23.20 Uhr Als die Streifenwagen eintrafen, ergriffen drei Personen die Flucht. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Ein Polizeibeamter verletzte sich bei der Verfolgung und ging leicht verletzt außer Dienst. Schwerer traf es die vierbeinige Kollegin. Auf der Suche nach einem Tatverdächtigen stürzte die Diensthündin eine drei Meter hohe Brüstung hinter und musste noch in der Nacht operiert werden. Ein 26-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ein in München gemeldeter 24-Jähriger wurden vorläufig festgenommen. Auch sie verletzten sich auf der Flucht leicht, lehnten aber eine ärztliche Versorgung ab. Ein dritter Täter entkam. Zwei 15- und 19-Jährige haben am Freitagabend auf einer Parkbank am Hönneufer Papier verbrannt. Dabei wurde die Bank beschädigt. Die Polizeibeamten übergaben sie ihren Erziehungsberechtigten.

Während des Jugendhandballturniers wurde einer Helferin die Geldbörse gestohlen. Sie hatte Börse im Bereich der Essensausgabe auf einen Tisch gelegt. Es besteht der Verdacht, dass sich eine Jugendliche die Börse geschnappt und damit herausgerannt ist. Die Unbekannte ist schlank, hat lange, blonde Haare und trug ein schwarzes Oberteil und weiße Nike-Turnschuhe.

Eine Streifenwagen-Besatzung der Polizei entdeckte am Donnerstagnachmittag auf der Iserlohner Landstraße einen E-Scooter, der noch mit dem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 unterwegs war. Als die Polizeibeamten ihn zum Anhalten aufforderten, flüchtete er. Kurze Zeit später entdeckten ihn die Polizeibeamten wieder und konnten ihn diesmal stoppen. Der 16-Jährige erklärte seine Flucht, dass er nie gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht habe. Diesmal bekamen er und seine Erziehungsberechtigte Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag Am Papenbusch auf einem umzäunten Gelände der Stadtwerke in einen Baustellencontainer eingedrungen. Sie stahlen eine lange Liste von Elektro-Werkzeugen, Koffern und Kabeltrommeln. Die Täter müssen über einen bepflanzten Abhang Zugang zu dem Gelände bekommen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell