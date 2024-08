Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch - Diebstahl an Fahrzeugen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Unbekannte haben am Freitag versucht, in ein Haus an der Niemöllerstraße einzubrechen. Die Türzarge wurde bearbeitet, hielt aber dem Einbruchversuch stand.

Am Sonntag zwischen 0 und 1 Uhr haben sich ebenfalls an der Niemöllerstraße Unbekannte an einem am Straßenrand abstellten, nicht angemeldeten Pkw zu schaffen gemacht. Sie entwendeten eines der Kennzeichen und die Abdeckplane über dem Fahrzeug. Am Samstag oder in der folgenden Nacht wurde an einem ebenfalls abgemeldeten Mazda, der auf dem Parkplatz zwischen Goethestraße und Ebertstraße stand, das hintere Mazda-Logo gestohlen. (cris)

