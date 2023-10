Polizei Bochum

POL-BO: Flucht vor der Polizei - 21-jähriger Mann vorläufig festgenommen

Bochum (ots)

Ein offener U-Haftbefehl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss - der nächtliche Fluchtversuch vor der Polizei über Bochumer Straßen endete für einen 21-jährigen Gelsenkirchener mit seiner Festnahme.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nacht auf Freitag, 27. Oktober, wollten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Bochum gegen 0.30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Günningfelder Straße / Blücher Straße in Bochum-Wattenscheid einen Mercedes anhalten. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle, gab Gas und flüchtete über die Blücherstraße in Richtung Hansastraße. Dabei beschleunigte er sein Auto auf bis zu 100 Stundenkilometer.

Auf der Overdykerstraße kam der Wagen im Bereich der Kleingartenanlage ins Schleudern und kollidierte mit einer mit Steinen gefüllten Gabione und anschließend mit einem Poller. Der Fahrer (21) und sein Beifahrer (20, beide aus Gelsenkirchen) wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Wie sich bei der Feststellung der Personalien herausstellte, liegt gegen den 21-Jährigen ein offener U-Haftbefehl vor. Zudem besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis. Nach eigenen Angaben hatte der Mann Drogen konsumiert; bei seiner Durchsuchung wurden Betäubungsmittel gefunden.

Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Sein Beifahrer wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell