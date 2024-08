POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Unbekannte haben am Freitag versucht, in ein Haus an der Niemöllerstraße einzubrechen. Die Türzarge wurde bearbeitet, hielt aber dem Einbruchversuch stand. Am Sonntag zwischen 0 und 1 Uhr haben sich ebenfalls an der Niemöllerstraße Unbekannte an einem am Straßenrand abstellten, nicht angemeldeten Pkw zu schaffen gemacht. Sie entwendeten eines der Kennzeichen und die Abdeckplane über ...

