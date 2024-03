POL-EL: Twist - Versuchter Einbruch in Volkshochschule

Andervenne (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Straße Höne zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hatten sich Zugang zu einer Scheune verschafft, aus der sie Baumaschinen im Wert von etwa 5000 Euro entwendeten. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

