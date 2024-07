LPI-EF: Fahrradfahrerin fährt gegen Autotür

Landkreis Sömmerda (ots) - In Walschleben im Landkreis Sömmerda hatte es ein Dieb in den vergangenen Tagen auf Regenfallrohre abgesehen. Der Unbekannte hatte sich unbemerkt den Kupferrohren genähert und sich an diesen zu schaffen gemacht. Er demontierte zwei von ihnen und scheiterte an einem weiteren Fallrohr. An diesem hinterließ er einen Schaden in Höhe von 200 Euro. Mit seiner Beute im Wert von 600 Euro machte er sich aus dem Staub. Montagmorgen bemerkte der Besitzer ...

mehr