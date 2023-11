Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschlagen, bedroht und beleidigt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (04.11.23), gegen 04:00 Uhr, kam es im Bereich der Ludwigstraße zwischen einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 37- und einem 25-Jährigem. In deren Verlauf ging der 25-Jährige auf den 37-Jährigen zu und schlug diesen woraufhin sich dieser wehrte und zurückschlug. Zwei Security-Mitarbeiter einer dortigen Lokalität gingen dazwischen und fixierten den 25-Jährigen am Boden. Ein Begleiter des Mannes ging daraufhin auf die Securitys los und versuchte ihn zu befreien. Beim Eintreffen der Streife wurde ein Polizeibeamter durch den 25-Jährigen beleidigt und bedroht. Nachdem der Mann sich nicht beruhigte, sollte er in den Polizeiarrest gebracht werden. Ein 24-Jähriger war damit offenbar nicht einverstanden und störte die polizeilichen Maßnahmen derart, dass ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Auch dieser beleidigte daraufhin die Polizeibeamten und bedrohte sie. Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung, den 24-Jährigen ebenfalls wegen Bedrohung und Beleidigung. Der 37-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

