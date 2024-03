Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagmittag (11.03.2024) eine 74-jährige Frau in der Johannesstraße ausgeraubt. Die 74-Jährige hob an einer Bank in der Stadtmitte zunächst mehrere Tausend Euro Bargeld ab und verstaute es in einem Briefumschlag in ihrem Rollwagen. Als sie zu Fuß in Richtung Feuersee unterwegs war, sprachen sie zwei Männer in der Johannesstraße an. Einer fragte sie nach dem Weg zur Bahn, während sein Komplize den Umschlag aus dem Rollwagen nahm. Die 74-Jährige hielt einen der beiden Männer fest, woraufhin er sich losriss und mit dem anderen Mann flüchtete. Die beiden Täter waren etwa 17 bis 20 Jahre alt und dunkel gekleidet, einer der Männer trug ein graues T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

