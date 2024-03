POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Polizeibeamte haben am 24.02.2024 in der Straße Am Eichenrain einen 38 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen und Werkzeuge beschlagnahmt, die möglicherweise aus Diebstählen stammen. Eine Anwohnerin beobachtete im Laufe des Vormittags, wie sich der 38-Jährige im Bereich der Straße Am Eichenhain aufhielt, dabei auch in Hauseingänge und offene Garagen schaute und alarmierte gegen 12.40 ...

mehr