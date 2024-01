Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallbeteiligter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 19 Jahre alte Opel-Lenkerin war am Donnerstag (18.01.2024), gegen 07:55 Uhr auf der Stuttgarter Straße (B27) in Richtung Buchzentrum in Bietigheim-Bissingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache touchierte sie während der Fahrt mit ihrem rechten Außenspiegel ein neben ihr in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug. Mutmaßlich, da der Fahrer dieses Pkws den Zusammenstoß nicht bemerkte, fuhr er ohne anzuhalten weiter. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der unbekannte Fahrer sowie etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell