Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 20-Jähriger bei Auseinandersetzung in der Hermannstraße verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Dienstag (16.01.2024) vor einer Shisha-Bar in der Hermannstraße in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 20-Jähriger verließ gegen 22:30 Uhr die Bar, wo er aus bislang noch ungeklärten Gründen in eine Auseinandersetzung mit unbekannten Personen geriet, im Zuge derer er durch das Glas der Eingangstür zu der Bar stürzte. Die Angreifer konnten unerkannt entkommen. Der 20-Jährige zog sich Verletzungen an Kopf und Gesicht zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des Sachschadens an der Tür der Bar liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Identifizierung der noch unbekannten Angreifer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per Email an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

