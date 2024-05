Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Gans aus Lichtschacht

Helmstedt (ots)

31.05.2024, 09:46 Uhr. Helmstedt, Magdeburger Straße.

Gemeldet wurde eine hilflose Gans in einem Garten an der Magdeburger Straße. Vor Ort zeigte sich eine Gans in einem Lichtschacht. Augenscheinlich unverletzt, jedoch nicht in der Lage war sich selbstständig zu befreien. Die Gans wurde in eine Transportbox verbracht und letztlich dem Tierheim Helmstedt übergeben.

Ortsfeuerwehr Helmstedt; Dauer: ca. 1 Stunde; Einsatzleiter: Marvin Neher; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

