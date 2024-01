POL-GI: Heuchelheim: Infoveranstaltung "Schlauer als die Trickbetrüger"

Gießen (ots) - Lollar: An Kirche randaliert In Odenhausen trieben Vandalen an einer Kirche in der Pfarrgasse ihr Unwesen. Die Unbekannten beschädigten Fallrohre an der Kirche. Ebenso rissen sie Scheinwerfer heraus, sodass Stromkabel offen herabhingen. Die Tat, die der Polizei erst kürzlich bekannt wurde, ...

