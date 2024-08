Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rucksackdieb flüchtig

Altena (ots)

Ein 50 Jahre alter Altenaer hielt sich am Montag um 14:30 Uhr am Markaner auf. Als er auf den Bus wartete, erschien ein 180cm großer Mann mit lockigen Haaren, kurzer Hose und buntem Shirt. Er ergriff den abgestellten Rucksack des Altenaers und lief in Richtung der Lenneuferstraße davon, nun fehlen dem 50-Jährigen sein Handy, Schlüssel und persönliche Gegenstände. Zeugen werden gebeten, sich and die Polizei in Altena zu wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell