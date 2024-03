BPOL NRW: Bundespolizisten stellen 40-Jährigen mit Drogen im Gepäck

Düsseldorf (ots) - Insgesamt vier zur Festnahme ausgeschriebene Personen nahm die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am vergangenen Wochenende (15.-17.03.2024) fest. Zu Beginn kontrollierten die Beamten am Freitagvormittag einen Kosovaren, welcher sich zur Einreise eines Fluges aus Pristina/Kosovo vorstellte. ...

mehr