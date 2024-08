POL-MK: Kleinkind in die Lenne gestürzt

Halver (ots) - Nach einem Brand in der Schwimmhalle der Realschule an der Humboldtstraße ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Kurz nach 7 Uhr entdeckte der Hausmeister die völlig verrauchte Halle. Dort laufen im Moment Renovierungsarbeiten. Die Feuerwehr lüftete den Raum. Die Polizei untersuchte den Brandort. Offenbar wurde an mehreren Stellen von außen Brandbeschleuniger in die Halle geworfen. Das Feuer setzte ...

