FW-EN: Unbekannte Rauchentwicklung und Überörtliche Hilfe

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag, den 25.07.2024,wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:25 Uhr zu einer Patientenrettung aus dem Waldgebiet "Am Bilsteiner Kopf" alarmiert. Aufgrund der Meldung wurde durch die Leitstelle parallel ein Rettungshubschrauber mit einer Seilwinde aus Dortmund angefordert. An der Einsatzstelle war eine Person eine Felswand heruntergestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Die Person wurde durch ...

mehr