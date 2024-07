FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal am Mittwoch

Ennepetal (ots) - Am 12.07.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:04 Uhr zu einem Betrieb am Dormaplatz alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage hatte auf Grund von Reinigungsarbeiten ausgelöst. Die Feuerwehr Ennepetal war lediglich unterstützend tätig für die Werkfeuerwehr des Betriebes. Der Einsatz endete um 10:24 Uhr. Um 10:40 Uhr rückten die Hauptamtlichen Kräfte zu einer Betriebsmittelspur in die ...

