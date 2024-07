FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am 10.07.2024 um 16:22 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptamtlichen Wache zu einer Ölspur, in die Königsfelder Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich an einem Fahrzeug Ölverlust heraus. Einzelne Ölflecken unter dem Fahrzeug bzw. 20m Ölspur, wurden mit Bindemittel abgestreut und das kontaminierte Bindemittel danach wieder aufgenommen. Der Einsatz endete um 17:03 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale ...

