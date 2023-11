LPI-J: Junge muss nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus

Apolda (ots) - In der Zeit vom 08.11.2023 - 09.11.2023 wurden bei gleich zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet. Bei einem OPEL Zafira wurde in der Christian - Zimmermann - Straße, in Apolda die Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen und ein Handy mitgenommen. Bei einem SKODA Rapid, welcher in der Karl-Marx-Straße in Apolda parkte, wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite ...

mehr