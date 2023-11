Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 2 Pkw mit eingeschlagenen Scheiben

Apolda (ots)

In der Zeit vom 08.11.2023 - 09.11.2023 wurden bei gleich zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet. Bei einem OPEL Zafira wurde in der Christian - Zimmermann - Straße, in Apolda die Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen und ein Handy mitgenommen. Bei einem SKODA Rapid, welcher in der Karl-Marx-Straße in Apolda parkte, wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und eine Tragetasche für Kleinkinder geklaut. Der oder die Unbekannten verwendeten ein unbekanntes Hebelwerkzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

