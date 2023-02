Polizei Wuppertal

POL-W: W Erfolg der EK Rosenau - Mutmaßlicher Einbrecher durch die Polizei festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 22.02.2023, gegen 04:00 Uhr morgens, konnte auf der Berliner Straße, in Höhe des Berliner Platzes, ein 33-jähriger Mann festgenommen werden. Ein Kioskbesitzer (31) hatte zuvor über eine Überwachungskamera erkennen können, wie sich zwei Personen unbefugt in seinem Laden an der Berliner Straße aufhielten. Während eine Person im Eingangsbereich des Kiosks augenscheinlich "Schmiere stand", bewegte sich die andere Person im Kassenbereich. Anschließend flüchteten beide zu Fuß. Während der eingeleiteten Fahndung konnte einer der flüchtigen Tatverdächtigen durch die Polizei angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde Bargeld aufgefunden, das als Tatbeute aus dem Einbruch stammen könnte. Den polizeibekannten 33-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Dort konnte neben Diebesgut, das vermutlich aus einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Schwarzbach stammt, auch der zweite flüchtige Tatverdächtige angetroffen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 33-Jährige heute dem Haftrichter vorgeführt, der gegen den Tatverdächtigen die Untersuchungshaft anordnete. Somit ist der EK Rosenau ein weiterer Erfolg gelungen. Die 2017 ins Leben gerufene Ermittlungskommission bekämpft die Straßenkriminalität rund um den Bereich des Berliner Platzes.

