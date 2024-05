POL-KN: (Gaienhofen, Horn, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschmiert Grabstein - Polizei bittet um Hinweise (12./14.05.2024)

Sulz a.N. (ots) - Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, auf der Kronenstraße ereignet hat. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer war auf der Kronenstraße (K 5502) von Bergfelden herkommend in Richtung ...

mehr